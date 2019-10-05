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В США лоббировали своих людей в правление Нафтогаза – СМИ

5 октября 2019, 22:24

Рик Перри посоветовал расширить состав правления Нафтогаза.

Рик Перри
Рик Перри / @GovernorPerry

В состав правления НАК Нафтогаз Украины американский министр энергетики Рик Перри хотел включить представителей США.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники, на рассмотрении членов правления находились двое высокопоставленных энергетиков из родного штата Перри — Техаса.

По словам представителя Министерства энергетики Шейлин Хайнс, Перри посоветовал расширить состав правления украинской компании, однако не уточнила, предлагал ли министр своих кандидатов на новые места.

Ранее сообщалось о том, что глава американского Минэнерго Рик Перри, возглавивший делегацию США на инаугурации Зеленского, передал новому украинскому лидеру послание от главы США Дональда Трампа.

США Нафтогаз Рик Перри Украина
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