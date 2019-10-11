Давление на украинских чиновников: в Конгрессе требуют объяснений от министра энергетики США

Рик Перри / Reuters

Министра энергетики США Рика Перри обязали предоставить документы, касающиеся расследования дела об импичменте Дональду Трампу.

Соответствующий пункт содержится в совместном письме глав комитетов Палаты представителей Конгресса по разведке Адама Шиффа, международных дел Элиота Энгеля и надзора Элайджа Каммингса.

"В последнее время в публичных сообщениях возникают вопросы о роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении решительного послания президента США к президенту Украины", — сказано в документе, опубликованном на сайте комитета палаты представителей.

Читайте такжеИз-за войны Трампа и Байдена больше всех пострадает УкраинаКонгрессмены заинтересовались ролью Перри в рамках расследования Палаты представителей и подчеркнули, что эти сообщения уже вызвали серьезные вопросы: "Относительно ваших усилий надавить на украинских чиновников, чтобы изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании (НАК Нафтогаз Украины, — ред.) в пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года".

Кроме того, американского чиновника также просят рассказать Конгрессу о его роли в организации июльского телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Крайним сроком для предоставления объяснений в Конгрессе назвали 18 октября, пишет Голос Америки.

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Ранее сообщалось о том, что глава американского Минэнерго Рик Перри, возглавивший делегацию США на инаугурации Зеленского, передал новому украинскому лидеру послание от главы США Дональда Трампа.