Рухнула на автомобиль и погибла: в Москве выпала из окна дочь посла Ирана

В Москве погибла дочь посла Ирана / Фото: Известия

В Москве под окнами дома нашли тело Арефех Санаи, дочери посла Ирана в России Мехди Санаи.

По информации, 28-летняя дочь посла Ирана проживала в столице России последние четыре месяца.

По предварительным данным, Арефех Санаи выпала из окна на девятом этаже, при падении она ударилась о припаркованный автомобиль. Тело женщины нашли под окнами дома, где она жила, передает Рен-ТВ.

Добавим, что в посольстве Ирана в Москве опровергли версию о суициде, назвав ее провокацией.

"Такого не было, посольство это опровергает... У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла", - уточнили в посольстве, передает РБК.

При этом стало известно, что во время проживания в Иране, дочь посла постоянно наблюдалась у психиатра и принимала антидепрессанты, сообщает телеграм-канал 112.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину ее гибели.

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