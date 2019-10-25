"Принесли в жертву": в Ростове к приезду патриарха Кирилла "облагородили" трамвайные пути

В России в Ростове-на-Дону к приезду патриарха Кирилла возле храма заасфальтировали дорогу, а вместе с ней и трамвайные пути.

26-27 октября город посетит патриарх, чтобы освятить кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который как раз заканчивают реставрировать. К приезду такого важного гостя началась и реставрация дороги, написал в своем блоге Илья Варламов.

"Когда до ростовских умельцев дошло, что они замуровали рельсы, они решили проложить колею в асфальте новым трамваем", - возмутился Варламов.

Ожидаемо, трамвай сошел с рельсов и его по заасфальтированным путям помогал тянуть уже КамАЗ.

Интересно, что работники местным СМИ обьяснили, что они прокладывали асфальт по новым технологиям, и замуровка рельсов входила в их планы. Неизвестно только, почему рабочие потом вручную сбивали лишний асфальт с рельсов ломом. Видимо, "новая технология" дала сбой.

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