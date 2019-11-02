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Сын Хрущева завил, что Царь-бомба была бесполезной

2 ноября 2019, 23:30

Термоядерную бомбу не смогли бы применить в реальной войне, считает Сергей Хрущев.

царь-бомба
Царь-бомба была бесполезной, считает Хрущев / histrf.ru

Сын генсека ЦК КПСС, ученый и политолог Сергей Хрущев рассказал, почему в СССР не собирались использовать Царь-бомбу.

В интервью Говорит Москва он ответил на заявление журналистов испанской газеты La Vanguardia о том, что термоядерную бомбу не смогли бы применить в реальной войне из-за масштабных габаритов. Однако, она была бесполезная по другой причине.

"Она была огромная, но на самом деле ее можно было уменьшить, это не такая уж большая проблема. Ее взорвали на Новой земле и признали абсолютно в военном смысле непригодной. Это знал тогда и Никита Сергеевич Хрущев, и все остальные. Она была большой мощности, но дело не в размерах, а в том, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием, поэтому если вы ее сбрасываете на какой-то объект, она очень все разрушает, выжигает в центре, а потом ее сила быстро падает. Она была не нужна — и это знал Хрущев. Он согласился провести эти испытания только по настоянию Сахарова, которому очень хотелось ее рвануть", - отметил Хрущев.

При всем этом, водородная Царь-бомба - самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества.

Ранее Клинтон выложила в сеть "шуточное письмо" Кеннеди к первому секретарю ЦК КПСС.

Царь-бомба Сергей Хрущев
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