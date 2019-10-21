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"Дорогой Хрущев, не будь мудаком": Клинтон выложила в Сеть "шуточное письмо" Кеннеди к первому секретарю ЦК КПСС

21 октября 2019, 14:35

Клинтон выложила письмо-шутку на всеобщее обозрение на своей странице в Twitter.

Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон выложила в сеть "шуточное письмо" Кеннеди к Хрущеву / Reuters

Бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая в 2016-м году проиграла выборы Дональду Трампу, обнародовала шуточное письмо "в трамповском стиле", направленное якобы от американского президента Джона Кеннеди первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву в разгар Карибского кризиса 1962 года.

Отметим, Клинтон выложила письмо-шутку на всеобщее обозрение на своей странице в Twitter.

Так, в тексте звучит призыв выполнить американские требования.

"Дорогой премьер Хрущев. Не будь мудаком, ок? Убирайте свои ракеты с Кубы. Все скажут: "Ура, Хрущев, ты лучший". Но если ты этого не сделаешь, все такие "Какой же придурок!".

После этого Кеннеди пишет, что этими действиями Хрущев "сдавил его орешки" и обещает позже "звякнуть".

Добавим, что общая канва Карибского кризиса 1962 года хорошо известна. Он был вызван развёртыванием СССР ракет и ядерного оружия на Кубе (а заодно и войск, самолётов, кораблей и подлодок). Это делалось в ответ на размещение США направленных против СССР ракет средней дальности в Турции.

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Напомним, 16 октября глава Белого дома заявил, что написал письмо-предупреждение своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Дональд Трамп отметил, что в послании он призывает остановить вторжение Турции в Сирию в рамках военной операции против курдских сил YPG, которых Анкара считает террористами.

В письме, которое опубликовало американское издание The New York Times, Трамп предложил Эрдогану "хорошую сделку": президент Турции не  будет "нести ответственность за убийство тысяч людей", а президент США – "за разрушение турецкой экономики".  При этом Трамп пригрозил, что может разрушить экономику Турции.

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