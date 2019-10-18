Клинтон озвучила имя фаворитки России на выборах в США

Хиллари Клинтон считает, что Россия уже определилась с фаворитом на выборы / Reuters

Бывшая глава Госдепа США Хилари Клинтон высказала мнение, что у России есть кандидат на пост президента США, которого Москва готова поддержать на грядущих выборах.

Как сообщает Mediaite со ссылкой на подкаст Клинтон, Кремль будет поддерживать кампанию кандидата, который в настоящее время находится на начальной стадии демократических выборов.

По словам политика, Москва подготовит претендента, чтобы она была кандидатом от третьих лиц.

"Она фаворит россиян", — отметила она.

Клинтон отметила, что фавориткой Кремля может быть экс-кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн.

"Да, она российский актив", — подчеркнула Клинтон.

Политик предположила, что Стайн намерена "выступить в 2020 году".

Напомним, 25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.