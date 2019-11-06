"Был наивным": Вышинский передал ОБСЕ списки "неудобных" Украине журналистов

Вышинский передал ОБСЕ списки неудобных Украине журналистов / Facebook / Кирилл Вышинский

Освобожденный в результате обмена заключенными российский журналист Кирилл Вышинский, который ранее получил должность от Путина, передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым в Украине отказывают в аккредитации.

"Это список СМИ, которым отказывают в аккредитации, которых снимают с поездов, не пускают на Украину, в другие страны, лишая виз и так далее", — обратил внимание Кирилл Вышинский.

Также Вышинский подчеркнул, что был наивным, когда считал, что профессия журналиста может защитить.

При этом Вышинский заявил, что в свое время выйти на свободу ему помогли коллеги и список людей на обмен между Киевом и Москвой, который подписал президент Украины Владимир Зеленский в его защиту, передает РИА "Новости".

Читайте также"Признать ошибки Порошенко и исправить их": Вышинский дал совет УкраинеНапомним, ранее в Кремле возрадовались решению украинского суда освободить журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи. Позицию российских властей по делу Кирилла Вышинского озвучил Дмитрий Песков. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского, и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", — заявил он.