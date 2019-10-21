Путин назначил Вышинского на государственную должность

Кирилл Вышинский получил работу в России / УНИАН

Президент России Владимир Путин включил освобожденного в результате обмена заключенными журналиста Кирилла Вышинского в Совет по правам человека РФ.

Политолога Екатерину Шульман исключили из СПЧ, о чем она сообщила в Facebook.

"Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных", - написала Шульман.

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава Агоры правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

21 октября Путин подписал указ, согласно которому на вакантные места в совет был включен Вышинский.

Как ранее сообщалось, Вышинский, который сразу после прибытия в Москву заявил о намерении вернуться в Украину, чтоб участвовать в судебных процессах и и "доказать свою невиновность", внезапно оказался на больничной койке.

Напомним, главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский дал совет Украине и сообщил информацию о заключенных, обмененных между Москвой и Киевом.