Суда не будет: Вышинский срочно госпитализирован в Москве

13 сентября 2019, 14:49

Вышинский не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября.

Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский госпитализирован в Москве / Фото: УНИАН

Освобожденный в рамках долгожданного обмена пленными 7 сентября главный редактор издания РИА Новости-Украина, который сразу после прибытия в Москву заявил о намерении вернуться в Украину, чтоб участвовать в судебных процессах и и "доказать свою невиновность", внезапно оказался на больничной койке.

По словам самого Вышинского, из-за этого он вряд ли сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября.

"Я вчера передал адвокату справку о том, что госпитализирован на осмотр", — заявил Вышинский в пятницу, 13 сентября.

При этом адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что уже передал соответствующее ходатайство в суд, сообщает РИА Новости. 

Читайте такжеВ Кремле возрадовались освобождению ВышинскогоНапомним, 9 сентября, в понедельник, главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский дал совет Украине и сообщил информацию о заключенных, обмененных между Москвой и Киевом.

"Я мало с ними знаком, но я знаю, что среди них есть, люди, которые осуждены и помилованы Зеленским", — сказал Вышинский во время пресс-конференции. Вышинский также обратил внимание на то, что сейчас Украина не имеет претензий к помилованным. Однако у других переданных все еще идут суды.

Также журналист посоветовал Украине научиться прощать и признать ошибки экс-президента страны Петра Порошенко.

"Исправить его ошибки и признать их", — заключил Вышинский.

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госпитализация РИА Новости Украина Кирилл Вышинский новости России
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