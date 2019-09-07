Обмен пленными: прибывший в РФ Вышинский заявил о возвращении в Украину

Кирилл Вышинский / УНИАН

Прибывший в Москву в рамках обмена задержанными главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский заявил о намерении вернуться в Украину.

По его словам, он намерен участвовать в судебных процессах и хочет "доказать свою невиновность".

"Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - сказал он в эфире росТВ.

По словам Вышинского, следующее заседание по его делу назначено на 16 сентября, однако точное время возвращения в Украину он определит после консультации с адвокатами и секретариатом суда.

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Напомним, 28 августа освободил Вышинского под личное поручительство. Из зала суда его освободили немедленно.