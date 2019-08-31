Вышинский высказался об участии в обмене пленными между Украиной и РФ

Кирилл Вышинский / УНИАН

Задержанный по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины Кирилл Вышинский, которого Киевский апелляционный суд выпустил из-под стражи под личное обязательство, заявил, что не видит смысла в участии в обмене пленными между Украиной и РФ.

В эфире НТВ он подчеркнул, что намерен доказать свою невиновность в суде.

По словам Вышинского, слухи об обмене появились спустя 2,5 часа после начала обысков в его квартире.

"Я как тогда не собирался ни на кого меняться, просто не давал никакого согласия на обмен, так и сегодня не вижу смысла, особенно когда я нахожусь на свободе, принимать, на кого-то меняться или на кого-то быть обменянным", — заявил он.

Читайте такжеЧасть задержанных украинцев отказалась от обмена – СМИВышинский добавил, что хочет доказать свою невиновность в суде. Он отметил, что в настоящее время это для него является главной задачей.

Он также рассказал, что во время нахождения под стражей в отношении него не применялись меры физического воздействия.

"Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, — это, конечно, психологическое испытание", — заявил он.

Напомним, 21 августа в московском СИЗО Лефортово подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа появилась информация, что в Лефортово этапировали украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков.

Также сообщалось, что обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами должен состояться 29 или 30 августа. Однако 30 августа в Офисе президента Украины отметили, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается.