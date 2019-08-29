Политзаключенного Сущенко этапировали в Москву

29 августа 2019, 17:27

Украинский журналист находится в тюрьме Лефортово.

Роман Сущенко
Роман Сущенко этапирован в Москву / YouTube

В России из колонии в Кировской области перевели в следственный изолятор Лефортово в Москве обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

Как сообщает Интерфакс, украинец находится в СИЗО с другими соотечественниками.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников утверждает, что в Лефортово сейчас находятся, помимо Сущенко, еще пятеро украинцев. В изоляторе удерживаются Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов. По словам Мельникова, не исключено, что в Лефортово этапированы и другие политзаключенные украинцы.

"Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков", — сказал представитель ОНК.

Напомним, 29 августа стали известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов доставлен из колонии №8 Лабытнанги в один из московских следственных изоляторов.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что в Российской Федерации должны освободить украинцев-политзаключенных. По его словам, наши соотечественники могут прибыть на Родину в пятницу, 30 августа.

28 августа суд в Киеве освободил главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство.

Ранее сообщалось, что между Украиной и РФ может состояться обмен заключенными. Потом появилась информация, что главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому изменили меру пресечения, и его готовят к обмену по формуле "35 на 35".

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