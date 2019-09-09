"Признать ошибки Порошенко и исправить их": Вышинский дал совет Украине

Кирилл Вышинский дал совет украинским властям / Кирилл Вышинский/Facebook

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который сразу после возвращения в Россию в рамках многострадального обмена пленными заявил о намерении вернуться в Украину, 9 сентября, в понедельник, сообщил информацию о заключенных, обмененных между Москвой и Киевом.

"Я мало с ними знаком, но я знаю, что среди них есть, люди, которые осуждены и помилованы Зеленским", — сказал Вышинский во время рпесс-конференции.

Вышинский обратил внимание на то, что сейчас Украина не имеет претензий к помилованным. Однако у других переданных все еще идут суды.

"Сказали А, значит нужно сказать и Б. Нужно сделать жест и шаг дальше", — подчеркнул Вышинский.

По словам Вышинского, некоторые из переданных заключенных ни в чем не виноваты. Он рассказал, что видел людей, которых посадили за то, что они не платили налоги.

Журналист посоветовал Украине научиться прощать и признать ошибки экс-президента страны Петра Порошенко.

"Исправить его ошибки и признать их", — заключил Вышинский.

Читайте такжеВышинский высказался об участии в обмене пленными между Украиной и РФНапомним, 28 августа суд освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство. Из зала суда его освободили немедленно. Журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому их требованию. Арест Вышинского продолжался более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Также ранее в Кремле возрадовались решению украинского суда освободить журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи. Позицию российских властей по делу Кирилла Вышинского озвучил Дмитрий Песков. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского, и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", — заявил он.