В Белом доме хитро приврали на счет разговора Зеленского и Трампа / офис президента Украины

В апреле Белый дом обнародовал неправдивую информацию о телефонном разговоре президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Это стало очевидно после сегодняшней публикации стенограммы, текст которой мы приводили ранее.

На противоречия в заявлениях американской стороны обратила внимание Украинская правда.

"Президент Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечалось в сообщении Белого дома в апреле.

Однако в том варианте, который был обнародован 15 ноября, никаких упоминаний об этих вопросах нет.

Напомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Зеленский заявил, что его разговор с главой Белого дома носил "конфиденциальный" характер.