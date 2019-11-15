Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Reuters

В пятницу, 15 ноября, была обнародована стенограмма первого телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, состоявшегося 21 апреля 2019 года.

При этом Трамп поприветствовал Зеленского с победой во втором туре президентских выборов в Украине, а также пригласил украинского лидера приехать в Вашингтон.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что будет практиковаться в английском языке, чтобы провести встречу с Трампом исключительно на английском.

Трамп: Я бы хотел поздравить вас с успешно проделанной работой, мои поздравления с фантастическим избранием.

Зеленский: Приятно вас слышать. Большое спасибо. Очень приятно разговаривать с вами и я очень ценю ваши поздравления.

Трамп: Это были невероятные выборы.

Зеленский: Еще раз большое спасибо. Как вы видите, мы очень старались. Вы были для нас отличным примером.

Трамп: Я думаю, вы будете отлично работать. У меня есть много друзей в Украине, которые знают вас, и вы им нравитесь. У меня есть много друзей из Украины, и они искренне ожидали вашей победы. Это действительно невероятно – то, что вы сделали.

Я думаю, в какой-то мере я сделал нечто подобное. Мы достигаем огромного прогресса в США – у нас сейчас самая значительная экономика за все время. Я лишь хотел поздравить вас. У меня нет сомнений, что вы будете фантастическим президентом.

Зеленский: Прежде всего, еще раз огромное спасибо за поздравления. Мы в Украине – в независимой стране, и в независимой Украине мы собираемся сделать все (возможное) для людей. Вы, как я уже сказал, - отличный пример. Мы надеемся, что сможем преуспеть в своей работе, как вы. Вы всегда также будете отличным примером для многих. Вы отличный пример для наших новых менеджеров. Я также хотел бы вас пригласить, если это возможно, на инаугурацию. Я знаю, как вы заняты, но если для вас будет возможно приехать на церемонию инаугурации, это было бы замечательно, чтобы вы были с нами в такой день.

Трамп: Это очень хорошо. Я подумаю об этом, и – дайте нам дату, и как минимум, мы отправим хорошего представителя. Или более чем один представитель Соединенных Штатов будет с вами в этот знаменательный день. У нас будет кто-то, как минимум, очень высокого уровня, кто поддержит вас. Действительно, это отличный день для прекрасных достижений.

Зеленский: Еще раз благодарю вас, и мы с нетерпением ждем вашего визита или визита высокопоставленной делегации. Нет таких слов, которые могли бы описать нашу прекрасную страну. Какие приятные, теплые и дружелюбные наши люди, какая вкусная наша еда, и как красива Украина. Слова не могут описать нашу страну, так что для вас лучше всего будет увидеть ее своими глазами. Так что, еще раз, я приглашаю вас приехать.Трамп: Я согласен с вами насчет вашей страны, и я буду этого ждать. Когда я владел (конкурсом) Мисс Вселенная, там всегда были прекрасные люди. Украина всегда была отлично представлена. Когда вы обустроитесь и будете готовы, я бы хотел пригласить вас в белый Дом. У нас есть много тем для обсуждения, но мы всегда будем рядом с вами.

Зеленский: Что ж, спасибо за приглашение. Мы принимаем приглашение с очень ждем визита. Еще раз спасибо. Вся команда вместе со мной с нетерпением ждет этого визита. Снова благодарю за поздравления. И я думаю, что все равно было бы хорошо, если бы вы приехали и поддержали нас в день инаугурации. Результаты невероятные – они очень впечатляют нас. Так что было бы фантастически прекрасно, если бы вы были с нами в этот день.

Трамп: Очень хорошо. Мы дадим вам знать очень скоро, и очень скоро увидимся в любом случае. Поздравляю – и, пожалуйста, передавайте привет украинцам и своей семье. Дайте им знать, что я желаю вам всего наилучшего от имени своей страны.

Зеленский: Еще раз спасибо. Желаю безопасного полета, и до скорой встречи.

Трамп: Берегите себя и произнесите отличную речь сегодня. Всего вам наилучшего и до встречи.

Зеленский: Большое спасибо. Это сложно для меня, но я буду практиковаться в английском, и мы встретимся (и поговорим) на английском. Спасибо.

Трамп: (смеется) Это прекрасно слышать! Это очень хорошо. Я бы не мог этого сделать на вашем языке. Я очень впечатлен. Спасибо.

Зеленский: Большое спасибо. До встречи.

Трамп: Хорошего дня. Удачи.

Зеленский: До свидания.

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Напомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".

Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.