"Оппонент Путина": эксперт сказал, появится ли в России молодой лидер

В России не может появиться молодой лидер - оппонент Владимира Путина, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) Александр Морозов считает, что в РФ в принципе не может появиться молодой лидер - оппонент президента Владимира Путина, поскольку в стране все контролируют спецслужбы.

В России все процессы под контролем, и если любой человек начинает проявлять чрезмерную активность, его действия немедленно ограничиваются различными мерами, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в стране сейчас невозможно провести какие-либо собрания, разве что только одиночный пикет.

"Уже не только политические, но и гражданские, гуманитарные организации не могут работать в России, то что уж говорить о появлении какой-то крупной оппозиционной партии. Это попросту невозможно", - сказал Морозов.

Читайте такжеОперация "Преемник": у Путина есть четыре варианта, чтобы остаться у властиЭксперт полагает, что разговоры о новом лидере очень наивны. Также собеседник сказал, что в РФ новая политическая сила может возникнуть во время политического кризиса.

"…в момент, когда диктатор слабеет, всегда наверх кто-то поднимается. Если такое произойдет, то при ослаблении Путина миллионы выйдут на улицы, и среди них найдется лидер", - заявил он.

Ранее экс-советник первого президента России Бориса Ельцина и советник Владимира Путина Валентин Юмашев спрогнозировал, нынешний российский лидер покинет президентский пост в 2024-м (в этом году истекает очередной президентский срок Путина).