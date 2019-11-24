"Я устал, я ухожу": советник Путина рассказал, когда состоится транзит власти в России

Владимир Путин уйдет в отставку в 2024 году/ Reuters

Президент страны–агрессора Владимир Путин уйдет со своего поста в 2024 году. Такой прогноз сделал действующий советник Путина и бывший советник первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев.

Чиновник рассказал, что у Ельцина было порядка десяти человек, которых он мог бы сделать своим преемником, однако выбор пал именно на Путина.

"Он (Ельцин, - Главред) считал, что поколение людей, которым в 1991 году было по 45−50 лет, должны уйти. Нельзя Россию оставлять на этих людей, которые слишком много из советского в себя взяли", - рассказал Юмашев в интервью Свободной прессе.

По его словам, на успех Путина повлиял эффект новизны - каждый избиратель увидел в нем "что-то свое". В частности, либералы отметили в нем "продолжателя идей Ельцина", консерваторы и силовики - "бывшего чекиста", а люди, "которые считали, что он что-то вернет России", увидели в нем это. При этом Юмашев считает, что Путин не планировал так долго оставаться у власти.

"Я думаю, что, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет. Я в этом уверен на 100% (…), Путин, когда 31 декабря (1999 года) пришел, он был уверен, дай бог, один срок, а, если два срока, он будет самым счастливым человеком на свете, что сможет через два срока наконец-то отдохнуть, как он хотел. (…) Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет", - заявил Юмашев.

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Напомним, российский политтехнолог Станислав Белковский сообщил, что в РФ оптимальный сценарий транзита власти близок к тому, который воплощен в жизнь в 2019-м в Казахстане. Такой сценарий транзита власти может быть реализован и до 2024 года, в котором заканчивается очередной президентский срок Владимира Путина. По данным Белковского, новым российским президентом может стать человек, не чуждый Путину, но все же не лично он.

Российский писатель и телеведущий Дмитрий Быков также считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин передаст власть. Причем передача власти произойдет по какому-то сценарию.