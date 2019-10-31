Операция "Преемник": у Путина есть четыре варианта, чтобы остаться у власти

В Кремле взялись за поиски преемника Путина / Reuters

Российский политолог, публицист, научный сотрудник Карлова Университета, содиректор Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов в интервью Главреду рассказал, кто может стать преемником Путина, что станет с Путиным после президентства, возможны ли в России протесты против путинского режима в случае назначения преемника и чего ждать от новой власти Украине.

- Бытует мнение, что Путин может остаться у власти вполне законно при условии создания союзного государства. В частности, при условии объединения с Беларусью или Казахстаном. Как вы считаете, какова вероятность такого сценария?

- Мы хорошо видим, что тематика превращения союзного государства из того, чем оно являлось все эти годы в какое-то новое объединение, обсуждается. Но, все-таки, вероятность того, что Кремлю удастся до 2024 года это союзное государство из России и Беларуси создать, очень мала. Потому что хорошо видно, что Минск, конечно, не против каких-то форм интеграции с Россией, но при этом настаивает на том, чтобы была разная валюта (то есть, самостоятельно имитировать свои деньги) и самостоятельная армия. Иными словами, Лукашенко и Минск настаивают на суверенитете.

Читайте такжеЧего Путин хочет от ЗеленскогоКонечно, есть проблемы – например, если что-то случится с Лукашенко до 2024 года. Тогда это будет критическая ситуация. Потому что мы не можем уверенно прогнозировать, что к власти после его ухода придут силы, которые будут занимать такую же позицию, как он, а не двинутся в сторону России более активно. Тогда, конечно, ситуация может измениться. Но на мой взгляд, несмотря на всю эту большую полемику в прессе и очевидную, очень жесткую политику Москвы, начиная с декабря 2018 года, когда начался такой раунд жесткого давления Москвы на Минск, мы видим, что Минск сопротивляется и пока довольно успешно. Кремль отступил сейчас на несколько шагов назад – сейчас придумывается какие-то новые идеи. Но пока это очень маловероятный сценарий.



- Какие у Путина на сегодня существуют варианты действий по сохранению власти за собой?

- В экспертной среде обсуждаются четыре имеющихся варианта. Первый – передать полномочия преемнику, а самому перейти на какой-то один из ключевых постов и продолжать работать вместе с командой преемника в 2024 году. Второй вариант – переучредить государство. Неважно, будет ли это сделано за счет просто принятия новой Конституции или за счет присоединения Беларуси, здесь важным, с точки президентских выборов, является только тот факт, что будет новая Конституция, и, стало быть, отменяется та норма, которая ограничивает возможность выдвижения Путина - он окажется как бы кандидатом, который ранее никогда не выдвигался. Третий вариант – Совет Федерации голосует за поправку в Конституции, которая что-то меняет в конкретном определении "два срока подряд", не меняя Конституции в целом. И четвертый вариант, довольно сложный – Путин, к примеру, уходит в отставку, допустим, за полгода до выборов и тем самым получает разрыв и возможность снова выдвигаться на два срока подряд, как если бы у него был перерыв в президентстве.

Александр Морозов / facebook.com

- Вместе с тем, некоторые эксперты считают, что на фоне разговоров о создании союзного государства, нынешняя дискуссия о поиске преемника – некая попытка переключения внимания. Какова, по-вашему, ее цель?

- Причина появления подобных разговоров понятна, так как так называемые "два срока подряд" кончаются у Путина в 2024 году и не только для российского общества, но и для окружающих Россию стран вопрос о том, кто будет у власти после 2024 года довольно важный. Ну а другое дело, что все-таки пока не видно никакого раскола элит в России или какого-то очень сильного общественного движения, из-за которых мы могли бы думать, что 2024 году возможны какие-то радикальные перемены. Наиболее вероятен сценарий того, останется ли Путин в 2024 году у власти или он передаст власть преемнику. При этом курс страны будет сохраняться еще довольно длительное время – собственно говоря, и вся внутриполитическая жизнь, и внешняя политика будут оставаться для России и Кремля в том же самом коридоре. Поэтому, с одной стороны, это важная тема, а с другой, ее не надо преувеличивать.

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- Ну да. Мы помним хорошо, что когда Путин передал власть преемнику в прошлый раз, то и проблемы у этого преемника возникли в связи с внешней политикой. Если быть точнее, с неправильной оценкой Медведевым (по мнению Путина) ситуации в Ливии, после чего у него возник некий конфликт с Путиным. Это все уже описано политическими историками. И на этом оказалось, что политический срок Медведева невозможен. Это я говорю к тому, что преемник Путина будет находиться в еще более тяжелой ситуации и менее свободной, чем Медведев был в 2008-2011 годах. Почему?

Потому что, во-первых, Путин будет оставаться на ключевой позиции. Неважно, будет ли он премьер-министром или главой Совета безопасности, очевидно, что его политический вес будет сохраняться до самой его смерти чрезвычайно высоким – никто не посмеет поднять руку на его влияние.

Второй момент – если Путин вдруг попробует проявить какую-то самостоятельность, то в нынешней ситуации российские элиты так настроены, что они просто задушат этого преемника сразу, даже без всякого Путина, потому что они страшно испугаются какого-то возможного поворота в той политике, к которой они привыкли.

Ну, и в-третьих, надо сказать, что преемник может быть только из числа людей, которые обличены доверием Путина – сейчас таких людей есть человек 10-12 из очень крупных чиновников с большим опытом и которые все 20 лет работают с ним. И очевидно, что это будет кто-то из них, а не кто-то из новых малоизвестных молодых губернаторов или каких-то общественных деятелей (это вообще уже невозможно себе представить). Поэтому преемником будет чиновник класса А, человек, который давал военную присягу, командовал регионом или очень крупным ведомством, то есть имеет очень большой опыт аппаратно-административной работы. Это должен быть человек, который хорошо разбирается в глобальной экономике, потому что Россия – это ресурсная страна и человек, который ею руководит, должен хорошо разбираться в торговле ресурсами. То есть здесь вариантов не так много.

Читайте такжеЗеленский может переиграть Путина так же, как Порошенко- Если уже говорить о людях с военным прошлым, то на ум приходит и кандидатура Сергея Шойгу. Однако, несмотря на его высокий рейтинг, к которому, кстати, прикладывает руку и сам Путин, есть мнение, что он как раз и не является основным претендентом именно ввиду своего авторитета у военных. Что вы думаете по этому поводу?

- Мне кажется, что Шойгу, вместе с Чемезовым, Кудриным, Кириенко и Медведевым в том числе (а вместе с ними, и группой людей) остается важной ключевой фигурой и при определенных обстоятельствах он может быть президентом РФ. Другое дело – будет ли он ей в 2024 году и сможет ли он быть преемником. Тут я не уверен. Я бы сказал, что у Шойгу недостаточный экономический опыт. Потому что ключевым как раз и является способность управлять правительством и аппаратом, при этом хорошо разбираясь в глобальной экономике и в российской внутренней экономике. Несомненно, Шойгу будет оставаться важной фигурой и после 2024 года, но я также согласен, что его шансы не очень велики для того, чтобы оказаться преемником.

Путин всячески подчеркивает свою дружбу с Шойгу / Reuters

Путин последние годы в свои дни рождения подчеркивает дружбу с Шойгу, но на мой взгляд, это делается для того, чтобы уравновесить то обстоятельство, что все силовые структуры остаются ему верны. Понятно, что Путин в первую очередь опирается на ФСБ, Службу внешней разведки, Следственный комитет, Росгвардию и так далее, то есть весь силовой аппарат, но при этом есть еще армия. В этом контексте армия – это отдельная вещь и он хочет подчеркнуть дружбой с Шойгу, что для него важны не только условное КГБ, но и армия тоже. Больше ничего за этим не стоит.

- К слову, один из бывших депутатов Госдумы говорил нам, что в качестве одной из кандидатур рассматривают Игоря Стрелкова. Дескать, Стрелков - едва ли не основной претендент в президенты. Насколько это реально?

- Это просто анекдотическая идея, нелепая и смешная. Невозможно себе представить, чтобы Кремль, Путин и его окружение связывали бы свое будущее с совершенно неуправляемым человеком, у которого взгляды расходятся с кремлевским окружением. Тут нечего говорить – это все равно, что обсуждать, может ли быть Собчак президентом России и может ли Путин доверить ей управление страной.

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- Здесь уместно сравнение с тем, как Путин это сделал в 2011 году - весной 2011 года, то есть за год, некоторые люди из ближайшего окружения Путина, еще не зная его решения, поняли, что второго срока Медведева не будет. И затем, позднее, Путин об этом объявил, примерно за полгода до выборов. Вряд ли можно ожидать, что мы узнаем позицию Путина раньше, чем за год до выборов и даже тогда это будут лишь общие предположения. Мы будем знать наверняка, какой сценарий выбрал Путин и Кремль и который согласован всеми, только в конце лета 2023 года.

Александр Морозов / facebook.com

- Ранее вы сказали, что Путин так или иначе останется у власти на какой-то влиятельной должности. А если рассматривать вариант, что Путин физически не сможет более руководить страной (все мы люди - может быть и болезнь, и смерть), то что тогда? Кто тогда перехватит власть и управление страной?

- Это так называемый сценарий 90 дней, очень важный и непростой. Потому что в случае тяжелой болезни или внезапной кончины Путина наступает правовая ситуация в государстве, при которой власть автоматически переходит к премьер-министру (в данный момент – к Дмитрию Медведеву) и досрочные президентские выборы должны быть проведены в течение 90 дней. Таким образом, образуются чрезвычайно напряженные три месяца – потому что за это время путинское окружение должно очень быстро принять консолидированное решение о том, с какой кандидатурой в качестве преемника они все согласны. И здесь неизбежна некая борьба между "башнями Кремля". Поэтому будет большая проблема с тем, сможет ли кто-то из оппозиционных политических лидеров попытаться выдвигаться или добиваться выдвижения. Неважно, Навальный это будет или кто-либо другой, скорее всего, его не допустят к выборам. И тут большой вопрос еще и в том, будут ли массовые протесты в ходе этой предвыборной кампании против той кандидатуры, которая будет считаться преемником Путина и насколько они будут масштабными.

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- Сейчас трудно представить себе такой сценарий и того, кто может поднять руку на Путина внутри сложившейся системы корпоративного государства, где все, кто не хочет в ней участвовать, уже ушли из нее, уехали в Лондон, а те, кто остался на ключевых позициях, проявили свою лояльность и верность Путину – согласились и с аннексией Крыма, и с новой рискованной внешней политикой, и с теми условиями для бизнеса, которые в России существуют сегодня. И потому невозможно представить, что внутри этой системы произойдет какая-то политическая вспышка, которая вела бы к другому политическому выбору. Потому вариантов, при которых Путин оказался бы под давлением части элиты и ушел бы – это маловероятно.

Алексей Навальный / Reuters

Оппозиция после двадцатилетнего путинского правления раздавлена и находится в крайне тяжелых условиях. У нее нет никаких шансов – она буквально обложена совершенно плотно всеми этими силовыми структурами. Каждый раз, когда оппозиция предпринимает попытки борьбы за свои права, они получают беспощадный отпор. Общество в целом видит это и боится репрессий, поэтому рассчитывать на оппозицию достаточно трудно. При этом, надо сказать, что хорошо, что она сохраняется в какой-то форме, потому что само наличие этого протеста говорит о том, что русские все-таки сохраняют какой-то иммунитет и в России нет полностью тоталитарного общества. В больших городах достаточно людей, которые не согласны с политикой Кремля. Они не могут это выразить, но, когда случай возникает, они выходят и протестуют.

Читайте такжеКак жующий шаурму Зеленский уделал зловещего кукловода ПутинаПоложение самого Навального тяжелое, если не сказать – безнадежное. Он, конечно, проделал огромную работу и долгое время был одной из главных угроз для внутренней политики Кремля. Но сейчас хорошо видно, что фонд по борьбе с коррупцией Навального громят сразу пять структур, включая Минюст, Следственный комитет, ФСБ, причем с такой силой, что очевидно, что Кремль хочет создать ситуацию, при которой Навальный не только не будет иметь возможности выдвинуться даже на думские выборы 2021 года, но и добиться, чтобы Навальный вообще исчез из политической площадки.

Что касается в целом общества, то тут ситуация непростая, так как Кремль всегда предлагает некую болванку (замену) либерального депутата. В частности, в такой позиции недавно была Ксения Собчак, в свое время Михаил Прохоров также создавал свою либеральную партию по согласованию с Кремлем. И сейчас неизвестно, будет ли Путин сейчас действовать таким же образом, предлагая прогрессивного кандидата, которого жители больших городов могли бы считать за своего. Возможно, этого и не произойдет, так как когда выбирали преемника в прошлый раз, то Кремль очень жестко ограничил количество возможных участников гонки. Надо напомнить, что в 2008 году было подано много кандидатур – Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Буковский, только что ушедший из жизни. Но все они были недопущены и Кремль тогда допустил всего четыре кандидатуры, чтобы не создавать проблем Дмитрию Медведеву и чтобы ни в коем случае не случилось второго тура. Поэтому главной задачей Кремля в 2024 станет та же задача – не допустить для возможного преемника второго тура.

- Если у Навального сейчас такое тяжелое положение, то в чем, по-вашему, такой страх Кремля перед ним?

- Причина страха очень простая – персонально Навальный в качестве участника любой крупной избирательной кампании создает колоссальную проблему, так как он получает поддержку примерно 18-25 процентов избирателей. И это сразу создает ситуацию, при которой кандидат Кремля не попадает во второй тур потому что сразу отнимается большое количество голосов. Условно говоря, главная цель Кремля заключалась всегда в том, чтобы кандидат от Кремля уверенно набирал свои 55-68 процентов. Навальный уже показал ранее на выборах мэра Москвы, что он сам набирает 27 процентов. Конечно, такое количество голосов – это не 3 процента, которые не представляют проблемы для Кремля, но 25 процентов – это проблема, которая может грозить дестабилизацией. И потому в Кремле боятся, что на крупных выборах Навальный их получит и тогда действительно возможен Майдан.

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- (Смеется)Конечно, силовые структуры делают все, чтобы этого не произошло и российское общество взято под полный контроль - и система образования, и медиа, и интернет, и гражданские организации, даже самые безобидные, объявлены нежелательными и какими-то иностранными агентами. В России большие протестные вспышки, они не связаны с имеющимися гражданскими организациями – они возникают стихийно, во многом являясь результатом каких-то действий. Потому очень трудно предсказать, какой именно протест будет вызван в 2023-2024 годах – атмосфера все время меняется и непонятно, в каком состоянии будет на тот момент находиться внутренняя и внешняя политика Путина.

Анастасия Заремба, для Главреда