"Побрызгали водичкой": "путинский пуделек" назвал "пустым выхлопом" итоги саммита в Париже

Венедиктов назвал "пустым выхлопом" итоге встрече Путина, Зеленского, Меркель и Макрона / Reuters

Саммит глав государств нормандского формата, который состоялся 9 декабря в Париже, был безрезультатным, заявил главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов, который ранее объяснил, почему Россия не торопится менять пленных.

"Готовились очень серьезно и французская, и немецкая, и российская, и украинская стороны, насколько я знаю. Но в результате, если говорить об уровне встречи в Париже и о результате, это был пустой выхлоп. Потому что на самом деле договориться об обмене "всех на всех" – для этого президентам не надо было встречаться. А если договориться о разведении по частям от границы – тоже президентам не надо было встречаться", – заявил Венедиктов в эфире Эха Москвы.

При этом Венедиктов, которого за глаза называют "путинский пуделек", уточнил, что участники делегаций двух стран поведали ему, что саммит был нужен, чтобы "оживить" минский процесс. В то же время от отметил, что значение саммита в Париже "чрезмерно раздуто".

"Ну, если для оживления, там побрызгали, соответственно, живой водичкой, и все там зашевелились. Никто ничего не получил на самом деле вот с точки зрения политической", – подытожил Венедиктов.

Читайте такжеИстерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные деталиНапомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

Итоги встречи в нормандском формате: