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Умер художник, создавший льва Бонифация

18 декабря 2019, 14:55

На 82-м году жизни умер Алимов.

Сергей Алимов умер
Сергей Алимов умер / Скриншот

Умер Сергей Алимов - советский и российский художник-мультипликатор, который создал льва Бонифация.

Алимов умер на 82-м году жизни, сообщили в московском государственном академическом Центральном театре кукол им. Сергея Образцова.

В театре уточнили, что художник скончался во вторник, 17 декабря.

Сергей Алимов родился 25 апреля 1938 года в Москве, учился во Всероссийском государственном институте кинематографии на художественно-постановочном факультете. Имеет звание народного художника России. 

Был художником-постановщиком ряда спектаклей в Московском театре сатиры, Театре имени Моссовета, театре кукол им. Сергея Образцова и других драматических и кукольных театрах. Нарисовал иллюстрации более чем к 100 книгам. Преподавал во ВГИКе. С 1999 года работал главным художником в театре кукол им. Образцова.

художник умер Сергей Алимов
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