В России раскрыли подробности подготовки к обмену пленными

Обмен пленными состоится до конца 2019 года / Фото: REUTERS

Представители России и Украины сверяют списки, после чего будет обнародовано точное число заключенных, которые накануне Нового год вернутся домой в рамках предстоящего масштабного обмена пленными.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к минскому переговорному процессу, в данный момент идет процесс верификации.

Стороны хотят окончательно сверить списки лиц на освобождение и обмен, и эта работа ведется, прежде всего, силами гуманитарной подгруппы.

Собеседник отметил, что в ближайшее время список будет согласован и будет оглашено количество освобожденных лиц.

Уточняется, что в рамках предстоящего обмена Киев может освободить тех, кого не удалось забрать в 2017 году.

В России пообещали, что пленные попадут в Украину до конца нынешнего года.

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Как ранее сообщалось, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

Напомним, ранее в России сделали новое заявление по вопросу обмена пленными. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о появлении "нового препятствия".