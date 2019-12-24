В Москве экстренно госпитализирована Галина Волчек: что случилось

Галина Волчек - Фото Фото: Kremlin Pool

В Москве госпитализирована 86-летняя режиссёр Галина Волчек. В тяжелом состоянии она находится в одной из клиник столицы России.

Волчек увезли на скорой вечером 23 декабря. Как сообщают росСМИ, она впала в кому и находится в реанимации. По предварительным данным, причина недомогания – проблемы с сердцем.

Галина Волчек - народная артистка СССР, полный кавалер ордена За заслуги перед Отечеством. С 1989 года она является художественным руководителем театра Современник.

Напомним, в начале декабря российский шоумен Вальдис Пельш был срочно доставлен в больницу с болями в груди. Пельш страдает заболеванием поджелудочной. У него панкреонекроз.