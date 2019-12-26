Опубликовано последнее фото Галины Волчек на публике

В последний раз на публике художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек появлялась на похоронах режиссера Марка Захарова 1 октября 2019 года.

Как пишет "Страна", тогда она появилась в инвалидкой коляске в сопровождении актера Сергея Гармаша (на фото стоит за ней).

Галина Волчек. Архивное фото "Страны"

На фото Волчек приветствовала Клара Новикова. Архивный снимок "Страны"

У 85-летней Галины Волчек тогда был очень болезненный вид, она дрожала каждый раз, когда пыталась пошевелиться.

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Как писал Главред, Волчек скончалась сегодня в больнице в Москве в возрасте 86 лет.

Галина Борисовна Волчек стояла у истоков советского оттепельного театра. В 1956-м она со своим педагогом Олегом Ефремовым и группой молодых выпускников его курса во Школе-студии МХАТ — Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым организовали "Студию молодых актеров", которая спустя некоторое время получила название Театр-студия Современник. С 1972 биография Галины Волчек выглядела так - она стала главным режиссером Современника, а с 1989-го и до самой смерти - его художественным руководителем. Последние годы здоровье Галины Волчек терзали продолжительные болезни. В декабре 2019-го Галину Волчек экстренно госпитализировали. Сперва врачи диагностировали проблемы с сердцем, однако затем началась пневмония и худрук Современника впала в кому. Ее состояние постоянно ухудшалось - постепенно начали отказывать органы и начал атрофироваться мозг

Также отметим, коллеги высказывают слова скорби в связи со смертью художественного руководителя театра Современник, именитого режиссера и педагога Галины Волчек.