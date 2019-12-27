Стало известно, возле кого похоронят Галину Волчек

Галину Волчек похоронят возле первого мужа, узнали журналисты / Globallookpress

Режиссера и художественного руководителя московского театра Современник Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище.

Волчек будет похоронена возле могилы своего первого мужа - актера Евгения Евстигнеева, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, похоронить Волчек возле Евгения решил их сын - режиссер Денис Евстигнеев.

"Несмотря на то, что Евгений Александрович ушел от Галины Борисовны к другой женщине, сын все же решил захоронить их рядом", - отмечается в материале.

Напомним, Галина Волчек умерла 26 декабря в одной из клиник Москвы на 87-м году жизни. Позже актер Сергей Гармаш сообщил, что с Волчек попрощаются 29 декабря в театре Современник.