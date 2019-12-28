"Он плох": Познер раскрыл скандальные факты о Путине

Президент РФ Владимир Путин окружил себя такими людьми, которые не могут сказать ему, что он не прав.

Такое заявление сделал журналист Владимир Познер в блоге на собственном сайте, отметив, что лидер страны должен слушать всех и принимать решения только на основании точной информации.

"Правящий класс плох, во-первых, потому что он советский и он не может никак справиться с новой ситуацией. У него другой взгляд, другой способ решения, как правило, силовой. Второе, что есть в этом классе, — что он рабский", – отметил Познер.

Такие люди, по мнению журналиста, не говорят высоко стоящему неприятных вещей, а Путин собрал именно такое окружение.

"Они думают только о том, как сказать ему то, что ему понравится, вместо того чтобы окружать себя людьми, которые ему скажут "нет, вы не правы", людьми, которые умнее, которые лучше разбираются в своем деле, чем он", – подчеркнул Познер.

По словам журналиста, один человек не может разбираться лучше всех во всех делах. А если лидер нации принимает решения на основе фейковых новостей, то они будут в корне неправильными.

"Это то, что и происходит. Никто не смеет встать и сказать", — резюмировал Познер.

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