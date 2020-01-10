Роковая поездка: в центре Москвы в отеле нашли труп молодой украинки

московский Кремль / Reuters

В самом центре столицы РФ персонал отеля обнаружил труп украинки Юлии Бучевской. Мертвая девушка была прикована наручниками к спинке кровати.

Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале 112. Накануне гибели девушка ровно на день сняла гостиничный номер. Сейчас правоохранители выясняют причину ее смерти. Согласно имеющимся предварительным данным, следов насильственной смерти на трупе пока не обнаружено.

Кроме того, есть сведения, что рядом с телом Бучевской обнаружили пакет с остатками неизвестного и подозрительного вещества белого цвета.

Напомним, ранее в Китае загадочно погибла молодая украинка - модель Оксана Сафина. Позднее в Мексике 27-летняя украинка Татьяна Мирутенко погибла прямо во время бандитской перестрелки.