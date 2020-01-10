Ситуация накаляется: США ввели новые санкции против Ирана

Стивен Мнучин

В США заявили о введение новых санкций против Ирана.

"Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима вследствие нападения на войска США и наших союзников. Президент издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело", - сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает ТАСС .

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По информации СМИ, целом США ввели санкции против 17 компаний из Ирана.

При министр финансов отметил, что США выведут из-под действия своих санкций иностранных граждан и организации, расследующие в Иране катастрофу украинского самолета.

Кроме того, США вводят санкции в отношении восьми представителей руководства Ирана, сообщил госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, Вашингтон считает вероятным то, что украинский Boeing был сбит иранской ракетой.

Ранее Главердж писал, что Иран позвал США расследовать крушение украинского Боинга.