Почему Трамп "включил заднюю" в отношении Ирана

Чорновил рассказал о "джентельменском соглашении" Трампа с иранцами / Фото Reuters

Дальнейшая эскалация американо-иранского противостояния, возникшая после ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Хасема Сулеймани, отменяется, что стало очевидно после заявлений Дональда Трампа, когда он комментировал удар Ирана по американской военной базе. Чтобы понять, почему Трамп решил "включить заднюю", нужно, прежде всего, понять, какую цель изначально ставил перед собой Трамп, затевая все это, а какую – иранцы.

Дональд Трамп уже давно стал не государственным деятелем, который думает о будущих поколениях, а политиком, который думает о грядущих выборах. Он сосредоточен на том, как лучше себя подать американскому избирателю, который бредит о величии Америки.

Читайте такжеЧем конфликт США и Ирана грозит Украине и всему мируА самое удобное государство, по которому можно было нанести удар – это Иран. К этой стране Трамп относится особенно жестко. И именно с этой страной пытался наладить нормальные отношения его предшественник Барак Обама, которого Трамп постоянно критикует. В частности, в обращении 8 января Трамп не раз упомянул Обаму, что стало еще одним доказательством того, что Трамп, прежде всего, думал об избирательной кампании, а не заботился о государственной безопасности.

Иран представляет небольшую угрозу для США, но большую – для безопасности в ближневосточном регионе и для глобальной безопасности. А это уже затрагивает и США. Иран – это единственная страна в мире, которая настаивает на том, что Израиль должен быть уничтожен, стерт с лица Земли. И это – прямой вызов Америке. Плюс постоянные выпады Ирана, в том числе боевые, в сторону непосредственных союзников Америки в заливе.

Потому выбор врага Трампом был очевиден.

Дальше перед Трампом встал вопрос – как до своего избирателя донести информацию о своей активности и эффективности. Тут сыграл свою роль Иран, который уже давно по отношению к Штатам вел "тактику покусываний", то есть постоянных ударов и демонстрации силы. Хочу напомнить, что нападение или любое недружественное действие против дипломатического представительства страны является, так называемым, casus belli, то есть официальным основанием для начала войны. А Иран регулярно применял недружественные действия против дипломатических представительств США. Последние из них были особенно наглыми.

Читайте такжеСША в Иране окончательно уничтожают остатки авторитета ПутинаСулеймани – второй человек в Иране – был автором и вдохновителем этих нападений на представительства Штатов и постоянных антиамериканских действий. Когда-то терпение Штатов должно было иссякнуть...

Для чего это делал Иран? Иран демонстрирует свою активность, ведь ему тоже нужно держать в тонусе свое население, чтобы оно чувствовало угрозу. А для это постоянно нужны акты, которые бы напоминали войну. Потому иранцы и провоцировали США. Соответственно, они ожидали атаки со стороны Штатов... А тут и Трампу понадобилась соответствующая атака.

Потому-то Иран и Штаты и обменялись атаками, как джентельменским пожатием рук.

Обратите внимание, что США уничтожили двух влиятельных людей – Сулеймани и еще одного проиранского иракского армейского лидера из очень антиамериканского крыла. С другой стороны, Иран атаковал американскую военную базу, но перед тем предупредил американцев об атаке. То есть Иран предпринял шаг, который был направлен исключительно на своего внутреннего потребителя.

Еще один важный момент – все говорят, что Иран страшно возмущен тем, что убит второй человек в государстве – Касем Сулеймани. Однако следует задуматься о том, что этот человек был очень невыгоден кое-кому в самом Иране.

Сулеймани был безусловным претендентом на пост президента. Все понимали, что именно он будет следующим президентом Ирана. По сути, он уже руководил страной. Однако при этом в Иране есть аятолла Хаменеи, который должен быть первым и безусловным лидером страны. Никто в Иране не поддавал сомнению формальное первенство аятоллы, но все понимали, что, когда Сулеймани станет президентом, аятоллы фактически уже не будет.

Почему мы не думаем о том, что аятолла мог тоже подталкивать США к этой операции и иметь некое "джентельменское соглашение" с Трампом? Почему мы не думаем о том, что этот обмен ударами мог быть согласован с американцами?

Я считаю, что возможность обмена ударами предусматривала определенное "джентельменское соглашение". Для американцев крайне важно, чтобы не погибли американские граждане – и Иран предупредил их об атаке на военную базу. Американцы отвели своих людей, вывели основную технику, и в результате атаки были лишь повреждены некоторые сооружения.

В ответ американцы заявили о большом возмущении, но никакой войны не начали.

Читайте такжеНадо ли готовиться к масштабной войне на Ближнем ВостокеВойна никому не нужна. Иран и США просто обменялись "джентельменскими ударами", которые были выгодны определенным кругам обеих стран. В Америке это было выгодно Трампу, а в Иране это было выгодно аятолле.

Потому, на самом деле, ни о какой третьей мировой войне, ни о каком супер-обострении на Ближнем Востоке речь не шла изначально. Потому и рынки никак не отреагировали на эти события – хотя, казалось бы, цены на нефть должны были взлететь до небес. Но они немного начали расти, а потом вернулись к прежнему уровне. Казалось бы, всех всколыхнула трагедия с украинским самолетом, но уже на следующий день немцы возобновили рейсовые полеты в Тегеран.

Так что все это американо-иранское противостояние – это имитация, а не серьезные события.

Какие политические бонусы, в итоге, получил Трамп? С импичментом связь очень косвенная. Нет шансов на то, что импичмент состоится, просто потому что в Верхней палате у республиканцев – большинство. Причем многие демократы негативно относились к истории с импичментом, потому что эта процедура, скорее, сыграет на руку Трампу. Не секрет, что Трампа ненавидит часть Республиканской партии, рейгановское крыло. Многие демократы говорили, что процедурой импичмента они только консолидируют республиканцев, и тогда даже те, кто ненавидят Трампа, объединятся с ним. В итоге, Трампа сделают следующим президентом.

По сути, так и получается. Сейчас избрание Трампа на второй президентский срок после истории с импичментом становится очень и очень вероятным. Плюс теперь в результате истории с Ираном Трамп еще и показал, что он тот, кто реально отстаивает интересы США, осуществил атаки по Ирану, который давал все основания для этих атак. Потому ни о каком импичменте и речи быть не может. Эта тема отходит на второй план, как и тема предательства (тема Трампа, который предал национальные интересы) после атаки по Ирану также становится второстепенной.

Кроме того, Трамп хотя и демонстрировал "игру мышцами", но также играл и на теме выведения американских войск из "горячих точек". Ведь, как известно, на Ближнем Востоке находится порядка 60 тысяч американских военнослужащих – это много, это колоссальная армия. Их возвращение домой в Штаты – важный пункт программы Трампа.

А в тот момент, когда обостряется ситуация на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, отводить войска кажется как-то несподручно. Потому в момент, когда началось обострение, со стороны демократов прозвучали обвинения – мол, если Трамп собирался вывести американских военнослужащих, то зачем создает в ближневосточном регионе такую атмосферу, когда их вывести оттуда будет просто невозможно? Думаю, это стало одним из факторов, почему Трамп пошел на это "джентельменское пожатие рук" с иранцами, демонстрируя, что Штаты подталкивают Иран к миру, что они не хотят воевать.

Читайте такжеИранский конфликт - история про жабу и гадюкуЕсли проанализировать, кто в результате нынешнего американо-иранского противостояния стал главным выгодополучателем, то мы увидим, что это два человека и две страны.

Первый человек – это Дональд Трамп. США от этого никакой пользы не получили. Скорее, наоборот, понесли убытки и потери, в том числе геополитические. Теперь и Саудовская Аравия смотрит на США, как на страну, которая не очень-то может ее защитить, а потому станет искать новых союзников, в том числе и среди китайцев. А вот лично Трампу вся эта история пошла на пользу в контексте будущих президентских выборов.

Второй человек – однако это лично мое конспирологическое предположение – аятолла Ирана, который теперь снова стал единоличным лидером всего Ирана. Самому Ирану – никакой пользы.

Первая страна – Китай. Китай вне сферы этого конфликта, однако к нему обращаются всегда, когда нужно что-то "разрулить". Теперь Китай несколько улучшит свое положение.

Читайте такжеЧем кризис на Ближнем Востоке выгоден РоссииВторая страна – Россия. Она как раз-таки больше всего выиграла в результате этого американо-иранского конфликта. Ведь теперь все забыли о российской агрессии в Украине. Да и в Сирии теперь Россия может делать что угодно, как и в Ливии. Более того, Россию сейчас будут приглашать за стол переговоров и просить, чтобы она помогла в сложившейся ситуации и повлияла на Иран. Россия – главный получатель выгоды в этой истории.

Кроме того, Россия умудряется играть в интересную двойную игру. В такую игру можно играть только тогда, когда у вас не очень умелый и не очень адекватный оппонент, против которого вы играете. Я имею в виду Трампа.

Обратите внимание: Россия вроде бы ведет активную антиамериканскую кампанию, и Америка – антироссийскую. Но Трамп после серьезного ухудшения отношений с Россией внезапно начал ее признавать едва ли не партнером, и стал подталкивать мир к тому, что Россию нужно втягивать в партнерские отношения. Не только Макрон, но и Трамп не против восстановления Большой восьмерки.

А в чем, собственно, тогда состоит антироссийская политика Трампа? Получается, только в заявлениях и в одном-единственном экономическом пункте – Северный поток-2. СП-2 – это стратегический вопрос, и тут американцы жестко насолили России.

Точно так же, кроме антиамериканских заявлений Путина, нет никакой антиамериканской политики России. Но при этом Путин, играя на противоречиях Трампа и Евросоюза, ухитряется улучшать отношения России с лидерами Евросоюза. Да, ему не удалось в декабре 2019 года добиться снятия санкций с России, которые были введены за Украину. Однако боюсь, что в июне Россия сумеет избавиться от санкций за агрессию на Донбассе.

Любая напряженность на Ближнем Востоке дает Путину два козыря в руки. Первый – рост цен на энергоносители, а, значит, и рост российского бюджета. Второй – российская нефть становится более конкурентной и лучше заполняет европейские рынки. В отличие от газа, нефть – более конкурентный товар, в этой сфере меньше политики, но больше конкуренции и реальной экономики. Россия так получит большее влияние на энергетических рынках ЕС. Для нее это позитив. Так что любая дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке на руку России и во вред Украине.

Кроме того, не стоит забывать, когда именно в Европу хлынули сирийские беженцы. Разве это случилось, когда была уничтожена четверть миллиона сирийцев Асадом? Нет. Тогда они хлынули на север Иордании, в Ливан и Турцию.

А в Европу они бросились тогда, когда количество убитых стало уменьшаться и когда были введены российские войска. Когда там появились россияне, пошел поток беженцев в Европу. Задумайтесь: не появились ли специальные коридоры, через которые их просто начали выталкивать в страны Евросоюз?

В ЕС не любят об этом говорить, но отлично понимают, что миграционный кризис для Европы создала Россия. Европейские дипломаты, с которыми я общался, это признают: когда не было россиян, сирийцы бежали в соседние страны, а когда появились россияне, беженцев буквально погнали в направлении Евросоюза.

Россия вновь может устроить большую бучу и толкнуть беженцев с Ближнего Востока в Европу. Эта угроза со стороны России тоже влияет на Европу. Трамп ведь "наследил" не только в Иране, но и в Ираке, где проиранские настроения возрастают. Плюс – Катар, который начал играть в антисаудитскую игру, что тоже вызывает большое возмущение.

Выходит, что, если Россия и Иран начнут играть по-серьезному, то Ирак может стать второй страной, которая внезапно может дать большой выхлоп беженцев. Евросоюзу это однозначно не надо. Зато вследствие такого шантажа у Путина появляется возможность общаться с Европой на равных.

Так что, как ни странно, главные выгоды от кризиса на Ближнем Востоке получила Россия. И в некоторой степени – Китай.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда