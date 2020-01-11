Смертник устроил взрыв в пакистанской мечети: много жертв

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В пятницу, 10 января, в пакистанской провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном и Афганистаном, произошел взрыв в мечети, погибли по меньшей мере 15 человек, а 19 - ранены.

Взрыв произошел в пригороде Кветта (крупнейший город Белуджистана), его устроил террорист-смертник, когда люди пришли к мечети для вечерней, пишет AFP.

По сведениям АP, теракт в Пакистане, в частности, унес жизнь офицера полиции, состояние нескольких пострадавших - критическое.

Компания SITE Intelligence Group, отслеживающая активность исламистских группировок в Сети, выяснила, что ответственность за теракт в мечети взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Напомним, 15 марта 2019 года в Новой Зеландии городе Крайстчерч в двух мечетях расстреляли людей, были десятки жертв. Правоохранители задержали нападавшего, злоумышленником оказался австралиец Брентон Таррант.