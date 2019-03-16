Теракт в мечети: появились новые плохие новости из Новой Зеландии

Количество жертв теракта в мечетях в Новой Зеландии достигло 50 человек / Reuters

Количество жертв теракта в мечетях в Новой Зеландии возросло до 50 человек — в больнице скончался один из пострадавших.

Теракт в мечети унес жизнь подданного Саудовской Аравии, он скончался в пятницу вечером, 15 марта, сообщил глава МИД страны Ибрахим аль-Асаф, пишет SPA.

По данным агентства, из 48 пострадавших в результате расстрела людей в мечети в Новой Зеландии, двое были поддаными Саудовской Аравии.

"Один проходит лечение, а другой перешел на милость Аллаха…", — сообщил министр.

Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш говорил, что, по данным следствия, ответственность за нападения на обе мечети в Крайстчерче несет задержанный Брентон Таррант, пишет Интерфакс.

Новозеландский суд уже избрал меру пресечения Тарранту — решил оставить его под стражей до 5 апреля, сообщил Television New Zealand.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч произошел массовый расстрел в двух мечетях, сначала стало известно о 40 жертвах, потом количество погибших возросло до 49 человек.

Позже полиции удалось задержать нападавшего, им оказался гражданин Австралиии Брентон Таррант, который поддерживает теорию превосходства белой расы. Велась прямая трансляция расстрела людей в мечети в Новой Зеландии.

Назадолго до нападения Брентон Таррант опубликовал в соцсети манифест под названием "Великое замещение" (состоит из 73 страниц), в котором ясно сообщил о своих намерениях.