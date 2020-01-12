В Германии из-за жуткой находки эвакуировали 14 тысяч человек - подробности

В Дортмунде найдены бомбы / n-tv.de

В Германии на западе города Дортмунд нашли две авиабомбы времен Второй мировой войны. Из-за угрозы масштабного взрыва, власти приняли решение об эвакуации 14 тысяч человек.

По информации телеканала n-tv, также был закрыт главный железнодорожный вокзал.

"Часть центра города Дортмунд была расчищена, а главный железнодорожный вокзал закрыт, поскольку в этом районе были обнаружены две бомбы времен Второй мировой войны", - указано в сообщении.

Так, власти эвакуировали две больницы и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В общей сложности от эвакуации пострадало около 14 тыс. жителей.

Операция по обезвреживанию боеприпасов запланирована на 12 января.

Напомним, в США экстренно эвакуировали Конгресс и закрыли Белый дом.

Также Главред писал, что в центре Киева горел жилой дом, жителей срочно эвакуировали.