"Извинений недостаточно": семья погибших в самолете МАУ требует принятия мер

Самолет МАУ / Фото: West Asia News Agency

Гражданка Ирана Наваз Ебрагим, которая потеряла в авиакатастрофе самолета МАУ над Тегераном родную сестру с мужем, заявила, что ей недостаточно извинений иранских властей.

"Мы кричали и кричали. Это была очень трагическая ночь", - цитирует женщину Newsweek.

Ебрагим хладнокровно отнеслась к словам командира аэрокосмической дивизии Амирали Хайизадеха, который заявил, что хотел сам погибнуть вместо всех пассажиров и экипажа украинского самолета, когда узнал новости. Она не верит словам чиновников и президента Ирана Зассана Роухани, которые публично просили прощения. Женщина скептически воспринимает заявление властей о проведении объективного расследования.

"Я до сих пор не уверена, насколько искренними были эти извинения. Надеюсь, они были именно такими. Но даже если так, думаю, это хороший жест для начала, но этого недостаточно", - сказала женщина, которая потеряла двух родственников из-за авиакатастрофы.

Читайте такжеПробыл в небе семь минут: The New York Times воспроизвела смертельный рейс самолета МАУ в Иране"Я надеюсь, что в результате появятся какие-то меры, чтобы такая трагедия никогда не произошла ни с одной другой семьей", - сказала Ебрагим.

Журналисты издания отмечают, что большинство погибших в результате крушения самолета МАУ были гражданами Ирана, поэтому в стране очень много людей, которые не верят власти. В частности, это стало причиной вспыхнувших массовых протестов. Лю.ди разъярены еще и в связи с тем, что правительство три дня скрывало правду.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал Иран наказать всех виновных за крушение самолета МАУ. По его словам, ответственность должны понести не только военные низшего звена, но и их руководство.

Напомним, Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ.