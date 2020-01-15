В России рубль отреагировал падением на отставку правительства

Рубль упал после отставки Медведева / Reuters

В России рубль и фондовый рынок демонстрируют падение после распространения информации об отставке правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, курс доллара повысился на 7 копеек — до 61,51 рублей.

Аналогичный рост наблюдается и у курса евро, который повысился на 21 копейку — до 68,58 рублей. В целом рубль сразу после выхода новости об отставке упал на около 20 копеек против доллара и евро.

Также рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 3121 пункта.

Напомним, правительство Российской Федерации уйдет в отставку. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, данное решение было принято после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.