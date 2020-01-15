"В тюрьму с конфискацией": Садальский высказался об отставке правительства РФ

Садальский считает, что правительство РФ нужно наказать / Facebook.com

Российский актер Станислав Садальский высказал мнение, что отставки правительства России недостаточно, а министров нужно посадить с тюрьму с конфискацией имущества.

"Не в отставку надо, а в тюрьму с конфискацией! Димон сообщил, что правительство в полном составе подало в отставку. Как про двойное гражданство ВВП сказал, что нельзя, сразу все в отставку подали. Не в отставку надо, а в тюрьму с конфискацией! Бабла нарубили, из страны вывели, а кто отвечать будет за то, что натворили? Не уходите, Дмитрий Анатольевич, надо довести начатое до логического конца!" – написал он в Instagram.

Подписчики артиста одобрительно отозвались на его инициативу.

"Молодец вы", "Не в тюрьму, а на кол сажать можно даже на Красной площади, чтобы все видели и могли подойти и плюнуть!", "В заточение, в Петропавловку всех", "Правильно", "И не думала, что так быстро исполняются новогодние желания, но почему то, не до финального конца", "Садальского в правительство", "Господи, нам ли за них переживать. Наворовали на 10 жизней. Сейчас пролезет в комитет госбезопасности и дело в шляпе", "К ответственности за все злодеяния", - написали интернет-пользователи.

Ранее правительство РФ ушло в отставку. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, данное решение было принято после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Напомним, на кандидатуру премьер-министра России российский лидер Владимир Путин предложил Михаила Мишустина. Тот уже согласился.