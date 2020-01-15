"Без живой демократии": в Украине прошлись по отставке правительства РФ

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

В Украине прокомментировали отставку правительства России.

По информации вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы, отставка правительства России является не проявлением реальной демократии, а результатом договоренностей, пишет в среду, 15 января, Укринформ.

Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Мы понимаем: все, что происходит в России на таком уровне - это хорошо срежиссированное представление это не продукт прямой, реальной и живой демократии. Я думаю, что они там обо всем договорились. Не удивляюсь, что уже Дмитрий Медведев получил достойную альтернативную должность ", - сказал Кулеба.

Ранее правительство РФ ушло в отставку. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, данное решение было принято после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Напомним, на кандидатуру премьер-министра России российский лидер Владимир Путин предложил Михаила Мишустина. Тот уже согласился.