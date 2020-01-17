Перестановки во власти РФ: экс-посол рассказал, чего боится Путин

Владимир Путин / УНИАН

Президент России Владимир Путин озадачился из-за своей политической судьбы и старается обезопасить себя после 2024 года, когда закончатся его полномочия главы государства. Такое мнение высказал бывший посол Британии в России Тони Брентон.

По словам дипломата, популярность нынешнего российского правительства подорвана – свою роль сыграли принятые экономические меры. Есть личная проблема и у самого Путина, связанная с тем, что будет после 2024 года, когда закончится его президентский срок.

"И то, что мы сейчас наблюдаем, по моему мнению, является показателем того, что Путин начал решать эти проблемы. Те заявления, которые он делает, свидетельствуют, что он отдает часть полномочий парламенту и Госсовету. При этом я уверен, что Путин хочет себе роль, которая дает ему контроль над своей собственной политической судьбой", - сказал Брентон в интервью ВВС.

Экс-посол уверен, что президент РФ пытается защитить самого себя после 2024 года. В тоже время, связка Путин-Медведев сохранится и в дальнейшем. Брентон высказал предположение, что новая роль, которую хозяин Кремля предложит Дмитрию Медведеву, не окажется понижением.

Читайте также"Я устал, я ухожу": в России намекнули Путину, что уже пораКак сообщал Главред, после обращения президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.

На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина. Тот уже согласился.