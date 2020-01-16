  1. Главная
  3. Мир

Эксперт рассказал, почему Трамп "душит" Европу из-за конфликта с Ираном

16 января 2020, 18:44

По мнению специалиста, причины толкающие Дональда Трампа на прессинг Европы из-за Ирана, вполне себе очевидны.

 

Трамп, США
Дональд Трамп / УНИАН

Угрожать союзникам в Европе торговыми пошлинами ради того, чтобы они присоединились к обвинениям в адрес Ирана — обычный ход для внешней политики, которую по указанию президента США Дональда Трампа проводит Госдеп.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на слова военного эксперта Ивана Коновалова.

До этого авторитетное американское издание The Washington Post сообщило, что Трамп угрожал Франции, Британии и Германии немедленным введением пошлин в размере 25% на автомобили их производства, если они не согласятся обвинить Тегеран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 

"Вероятнее всего, это реальная история — она отлично вписывается в стиль поведения Трампа и его отношение к союзникам", — полагает Коновалов.

При этом, как считает эксперт, официальный Лондон Белому дому не нужно активно шантажировать, поскольку он давно работает в тандеме с официальным Вашингтоном.А вот Францию и Германию, которые в последнее время очень болезненно реагируют на действия США, Трампу и его подчиненным придется немало попрессинговать.

Напомним, ранее, 3 января, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс генерал Касем Сулеймани был убит ракетами в результате американской спецоперации. Позднее, 5 января, официальный Тегеран объявил о своем выходе из ядерной сделки.  Президент Дональд Трамп не скрывал свое удовлетворение из-за спецоперации по ликвидации Сулемймани.

новости США Дональд Трамп ядерная сделка
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, почему Трамп "душит" Европу из-за конфликта с Ираном». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:37
Неужели будет настоящая зима?: в Украину идут морозы
19:27
Витренко обвинил Яценюка в намерении закупать газ у России
19:26
Возвращение Украины в ПАСЕ: нардепы приняли важное решение
19:20
СССР - навсегда: военный эксперт оценил зловещий план Путина насчет Украины
19:01
Модное окрашивание волос 2020: в моде рыжие волосы и окрашенные кончики фото Фото
19:00
Набирает обороты: в Сеть выложили полную версию "пленок Гончарука" Видео
18:45
"Тело в подвале": СМИ узнали об убийстве в Киеве
18:44
Эксперт рассказал, почему Трамп "душит" Европу из-за конфликта с Ираном
18:33
В Счетной палате США сделали вывод по замороженной помощи Украине
17:58
Сеть магазинов Zara угодила в скандал из-за украинского языка
17:50
Диетолог указала на скрытую угрозу тунца Видео
17:48
Насилие против власти: изгоняющему Путина шаману вернули его меч
17:40
"Бл*ть, он будет тренировать Месси": сын тренера Барселоны отреагировал на назначение отца
17:35
Киевметрострой отложил открытие метро на Виноградаре
17:31
Хранители 2 сезон: дата выхода продолжения сериала
17:27
"Объединить" моря: в Польше поторопили Украину пока не поздно
17:26
Заря подписала племянника знаменитого украинского телеведущего
17:20
Эксперт рассказал, как Медведев мешал экспансии путинской мафии
17:03
В Мексике футболиста дисквалифицировали за гомофобию
16:54
"Скоро в порнухе сниматься": Дорофеева топлес взбудоражила интимным фото
16:50
"С*кин сын": в команде Малиновского случился конфликт между тренером и болельщиками Видео
16:42
"Высокопоставленное лицо": экс-нардеп рассказал о заказчике убийства Окуевой Видео
16:41
Крушение самолета МАУ в Иране: о чем договорились Британия и Украина
16:38
Дело Шеремета: адвокаты подозреваемой разнесли экспертизу полиции
16:25
Стало известно, когда Руис вернется в ринг
16:15
Судити по совісті / Просто помиловать 2020: когда в США суды, как в Украине Видео
16:03
"Просто подонок": Бужанский объяснил, как Гончарук подставил Зеленского
16:01
УЕФА готовит изменения в Лиге чемпионов
15:59
"Не тот самолет": дочь пассажирки Боинг 737 поделилась последними минутами с мамой Видео
15:59
Путин дал Медведеву новый пост
15:40
"Путин одобрил": Россия получила нового премьера Видео
15:35
Соперник сборной Украины перебрался в США
15:29
"Дискриминирует миллионы": в РФ брызжут желчью из-за рекламы в Украине
15:28
Комаровский раскрыл свою слабость
15:26
Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать Видео
15:22
Продолжение следует: в Слуге народа рассказали о новых сериях "пленок Гончарука"
15:18
"Теперь ты в армии": Зеленский вернул в Украине призыв с 18 лет
15:11
Игроки Карпат бойкотировали тренировку - клуб должен зарплату за 3 месяца
14:57
"Отрезать от морей": Зеленского предупредили о нападении России
14:54
"Животные, забыли свастику добавить": украинский магазин вляпался в антисемитский скандал
14:54
Слава Каминская показала нового мужчину и взорвала сеть
14:50
Клуб Яремчука назвал сумму, за которую готов отпустить нападающего
14:48
"Над Украиной - Dirk": синоптик рассказала о "погодных подарках"
14:24
Остеохондроз и ранние морщины: названа самая опасная подушка
14:13
Морозы на Крещение отменяются: синоптик шокировал прогнозом до конца зимы
14:12
"Без исключений": в ЕС высказались по газопроводу в обход Украины
14:10
"Черти и Зеленский": Порошенко выложил в Сеть видео, где его фанаты глумятся над президентом Видео
14:01
Депутат Госдумы резко ответил скандальному рэперу и призвал завязывать с наркотиками
13:56
Диетолог объяснила, как просто и надолго утолить голод Видео
13:55
Маникюр 2020 – красивый маникюр на короткие ногти френч и цветы на ногтях фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять