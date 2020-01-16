Эксперт рассказал, почему Трамп "душит" Европу из-за конфликта с Ираном

Дональд Трамп / УНИАН

Угрожать союзникам в Европе торговыми пошлинами ради того, чтобы они присоединились к обвинениям в адрес Ирана — обычный ход для внешней политики, которую по указанию президента США Дональда Трампа проводит Госдеп.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на слова военного эксперта Ивана Коновалова.

До этого авторитетное американское издание The Washington Post сообщило, что Трамп угрожал Франции, Британии и Германии немедленным введением пошлин в размере 25% на автомобили их производства, если они не согласятся обвинить Тегеран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Вероятнее всего, это реальная история — она отлично вписывается в стиль поведения Трампа и его отношение к союзникам", — полагает Коновалов.

При этом, как считает эксперт, официальный Лондон Белому дому не нужно активно шантажировать, поскольку он давно работает в тандеме с официальным Вашингтоном.А вот Францию и Германию, которые в последнее время очень болезненно реагируют на действия США, Трампу и его подчиненным придется немало попрессинговать.

Напомним, ранее, 3 января, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс генерал Касем Сулеймани был убит ракетами в результате американской спецоперации. Позднее, 5 января, официальный Тегеран объявил о своем выходе из ядерной сделки. Президент Дональд Трамп не скрывал свое удовлетворение из-за спецоперации по ликвидации Сулемймани.