Получил ранение головы: в Армении расстреляли бывшего главу спецслужбы

В Армении нашли убитым Георгия Кутояна / Вести

В Армении в пятницу, 17 января, обнаружили застреленным бывшего главу Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.

Как сообщает DW, по данным следственного комитета Армении, на теле Кутояна было обнаружено огнестрельное ранение. Экс-чиновник имел ранение головы. Правоохранители рассматривают несколько версий смерти Кутояна, в частности, доведение до самоубийства

"В настоящее время возбуждено уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Армении - доведение до самоубийства. Однако это не означает, что следствие не рассматривает другие версии, в том числе, убийство или завуалированное убийство", - заявил заместитель СК Армении Арур Меликян.

Меликян рассказал, что в квартире Кутояна в Ереване были обнаружены следы выстрелов на стенах, а также более 40 гильз и пуль.

Кутоян находился на посту директора Службы нацбезопасности Армении с февраля 2016 по май 2018 года, когда его отправили в отставку после смены власти. Также Кутоян был помощником президента Армении по правовым вопросам.

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