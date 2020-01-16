"Высокопоставленное лицо": экс-нардеп рассказал о заказчике убийства Окуевой

За убийство Окуевой "высокопоставленное лицо" собиралось заплатить сотни тысяч долларов, поделился Мосийчук.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что заказчиком убийства участницы антитеррористической операции Амины Окуевой является "высокопоставленное лицо" одного из соседних государств.
У следствия есть доказательство того, что это "высокопоставленное лицо" собиралось заплатить за убийство Окуевой 500 тысяч долларов, за убийство ее мужа-АТОшника Адама Осмаева - 1 млн долларов, рассказала экс-нардеп Обозревателю.
По словам собеседника, он "глубоко в теме", общался со следователями, помогал собирать некоторые материалы, поскольку Окуева погибла по дороге к нему.
"У следствия есть полученные процессуальным путем доказательства того, что это лицо размещает заказ, …собирается заплатить 500 тысяч долларов за убийство Амины Окуевой, 1 млн долларов за убийство Адама Осмаева и 500 тысяч долларов за мое убийство…", - утверждает Мосийчук.
Напомним, 30 октября 2017 года в Глевахе Киевской области обстреляли авто, в котором Амина Окуева ехала вместе с Адамом Осмаевым. В результате обстрела Окуева погибла, а Осмаев был ранен, но выжил.
Позже стало известно, что 12 января 2020-го правоохранители задержали организатора убийства Окуевой. СМИ писали, что один из киллеров - фигурант дел о двух других убийствах Игорь Редькин. Суд уже избрал меру пресечения возможному злоумышленнику.