"Высокопоставленное лицо": экс-нардеп рассказал о заказчике убийства Окуевой

Заказчик убийства Амины Окуевой - "высокопоставленное лицо", поделился экс-нардеп / УНИАН

Бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что заказчиком убийства участницы антитеррористической операции Амины Окуевой является "высокопоставленное лицо" одного из соседних государств.

У следствия есть доказательство того, что это "высокопоставленное лицо" собиралось заплатить за убийство Окуевой 500 тысяч долларов, за убийство ее мужа-АТОшника Адама Осмаева - 1 млн долларов, рассказала экс-нардеп Обозревателю.

По словам собеседника, он "глубоко в теме", общался со следователями, помогал собирать некоторые материалы, поскольку Окуева погибла по дороге к нему.

"У следствия есть полученные процессуальным путем доказательства того, что это лицо размещает заказ, …собирается заплатить 500 тысяч долларов за убийство Амины Окуевой, 1 млн долларов за убийство Адама Осмаева и 500 тысяч долларов за мое убийство…", - утверждает Мосийчук.

Напомним, 30 октября 2017 года в Глевахе Киевской области обстреляли авто, в котором Амина Окуева ехала вместе с Адамом Осмаевым. В результате обстрела Окуева погибла, а Осмаев был ранен, но выжил.

Позже стало известно, что 12 января 2020-го правоохранители задержали организатора убийства Окуевой. СМИ писали, что один из киллеров - фигурант дел о двух других убийствах Игорь Редькин. Суд уже избрал меру пресечения возможному злоумышленнику.