Убийство Окуевой: подозреваемому избрана мера пресечения

Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой арестован / Facebook.com

Во вторник, 14 января, суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве участницы антитеррористической операции Амины Окуевой Игорю Редькину.

Редькину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщил корреспондент РБК-Украина.

По данным агентства, возможному злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, и он будет находиться под арестом до 11 марта.

Меру пресечения Редькину сегодня избирал Святошинский райсуд Киева.

Ранее сообщалось, что убийство Амины Окуевой произошло 30 октября 2017 года в Глевахе (находится под Киевом). Окуева погибла в результате обстрела авто, в котором она ехала.

В начале 2020-го - 12 января - правоохранители задержали организатора преступления. СМИ узнали, что одним из киллеров является фигурант дел о двух других убийствах - Игорь Редькин.