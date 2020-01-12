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Задержание убийц Амины Окуевой: подробности полиции

12 января 2020, 16:28

В Нацполиции подтверждают, что были задержаны именно убийцы ветерана АТО Амины Окуевой.

Амина Окуева
Амина Окуева / Facebook.com

В Нацполиции потдвердили, что 12 января оперативники задержали именно организатора убийства Амины Окуевой.

В Нацполиции проинформировали, что члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.

Покушение на Окуеву

Отметим, 1 июня 2017 года на Адама Осмаева и Амину Окуеву совершили покушение в центре Киева. Осмаев и Окуева отправились на встречу с мужчиной, который представился французским журналистом. Когда они втроем оказались в автомобиле, "журналист" выстрелил в Осмаева, тяжело ранив его. Окуева успела выстрелить в киллера. По данным СМИ, убить Осмаева и Окуеву пытался личный киллер главы Чечни Рамзана Кадырова по кличке "Динго". При себе он имел документы гражданина Украины на имя Дакара Александра Венусовича.

Убийство Окуевой

30 октября 2017 года неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха, Васильковского района, расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. Амина Окуева тогда погибла, а Осмаев получил ранение в ногу.

Адам Осмаев и Амина Окуева были чеченскими добровольцами, принимавшими участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО. Адам Осмаев с 2015 года был командиром батальона им. Джохара Дудаева. Амина Окуева воевала в зоне АТО в качестве снайпера.

Напомним, в начале ноября 2017 года командир чеченского батальона им. Джохара Дудаева, муж убитой Амины Окуевой Адам Осмаев заявил, что виновники преступления будут наказаны.

"Оно (преступление — Ред.), может, и не раскрыто будет официально, но виновники будут наказаны, так или иначе. Конкретных имен я пока не знаю…", — отметил комбат.

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