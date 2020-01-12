"Совпало ДНК": Задержаны убийцы Амины Окуевой - Аваков

Задержаны убийцы Амины Окуевой / УНИАН

Задержаны киллеры, которые в 2017 году под Киевом расстреляли Амину Окуеву, сообщил глава МВД Арсен Аваков, который ранее раскрыл подробности обыска по делу Шеремета.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств и в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии", - написал Аваков у себя на ФБ.

Покушение на Окуеву

Отметим, 1 июня 2017 года на Адама Осмаева и Амину Окуеву совершили покушение в центре Киева. Осмаев и Окуева отправились на встречу с мужчиной, который представился французским журналистом. Когда они втроем оказались в автомобиле, "журналист" выстрелил в Осмаева, тяжело ранив его. Окуева успела выстрелить в киллера. По данным СМИ, убить Осмаева и Окуеву пытался личный киллер главы Чечни Рамзана Кадырова по кличке "Динго". При себе он имел документы гражданина Украины на имя Дакара Александра Венусовича.

Убийство Окуевой

30 октября 2017 года неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха, Васильковского района, расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. Амина Окуева тогда погибла, а Осмаев получил ранение в ногу.

Адам Осмаев и Амина Окуева были чеченскими добровольцами, принимавшими участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО. Адам Осмаев с 2015 года был командиром батальона им. Джохара Дудаева. Амина Окуева воевала в зоне АТО в качестве снайпера.

Напомним, в начале ноября 2017 года командир чеченского батальона им. Джохара Дудаева, муж убитой Амины Окуевой Адам Осмаев заявил, что виновники преступления будут наказаны.

"Оно (преступление — Ред.), может, и не раскрыто будет официально, но виновники будут наказаны, так или иначе. Конкретных имен я пока не знаю…", — отметил комбат.