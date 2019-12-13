"Пытался скрыть мину": Аваков раскрыл подробности обыска по делу Шеремета

Глава МВД утверждает, что обвиняемый пытался "замести следы".
Военный и волонтер Андрей Антоненко, известный также как рок-музыкант Riffmaster и задержанный по обвинению в убийстве журналиста Павла Шеремета, во время обысков при задержании пытался спрятать от полиции "зеленую штуку", которая оказалась миной.
Об этом заявил в эфире программы Слобода слова Савика Шустера на канале Украина министр внутренних дел Арсен Аваков. Он утверждает, что во время ожидания адвоката у подозреваемого был доступ к телефону, и он попросил кого-то спрятать "зеленую штуку", о чем услышали силовики.
"Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес что-то зеленое, спрятанное в шкафу в Антоненко", - сказал Аваков.
По словам министра, именно после этого инцидента приняли решение провести обыски сразу у нескольких волонтеров и активистов. "Зеленой штукой" оказалась часть мины МОН-50, подобной той, которой взорвали журналиста Шеремета. Взрывное устройство обнаружили в разобранном виде и изъяли для проведения ДНК-анализов и экспертиз.
Напомним:
- Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.
- Позже стало известно, что фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей волонтера Маруси Звиробий.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.
- Также задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко в общении с близкими обсуждала возможный обстрел Киева из системы залпового огня Град.
- Названы пять подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета:
- Андрей Антоненко
- Юлия Кузьменко
- Яна Дугарь
- Владислав Грищенко
- Инна Грищенко