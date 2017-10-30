Подробности убийства Окуевой: авто расстреляли из автомата, Осмаев ранен в ногу

30 октября 2017, 22:35

На территории столичной области и соседним регионам введен оперативный план "Сирена".

  • Место убийства Окуевой facebook.com/groups/hlevakha/
  • Подробности убийства Окуевой: авто расстреляли из автомата, Осмаев ранен в ногу facebook.com/groups/hlevakha/
  • Подробности убийства Окуевой: авто расстреляли из автомата, Осмаев ранен в ногу facebook.com/groups/hlevakha/

Муж убитой Амины Окуевой, добровольца международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, — Адам Осмаев получил тяжелые ранения в ногу.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил нардеп Дмитрий Линько.

По его информации авто обстреляли из автомата. Адам Осмаев ранен, но его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия находится глава Национальной полиции Сергей Князев, правоохранители оперативно начали расследование убийства Амины Окуевой.

В то же время ГУ НП Украины в Киевской области сообщает, что оперативный план "Сирена" введен не только на территории столичной области, но и в соседних.

В сообщении отмечается: "Полиция Киевщины устанавливает нападающих, которые на автодороге расстреляли автомобиль.

Сегодня, в 20 часов по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило сообщение о том, что неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха, Васильковского района, расстреляли автомобиль.

На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

На территории столичной области и соседним регионам введен оперативный план "Сирена", продолжаются мероприятия по розыску и задержанию вооруженных преступников.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас на месте происшествия также работает руководство Национальной полиции Украины и полиции Киевской области.

Просьба к водителям с пониманием относиться к проверке транспортных средств полицейскими".

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Напомним, ранее в частной разведке США предупредили: в Киеве действуют путинские киллеры, есть угроза убийств.

1 июня в Подольском районе Киева киллер из пистолета выстрелил в Адама Осмаева, после чего жена активиста Амина Окуева открыла по злоумышленнику огонь из наградного оружия. Оба мужчины были ранены и попали в столичную больницу. Нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что стрелок прислан спецслужбами РФ.

Фото: facebook.

Видео: 112.ua.

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убийство Осмаев Глеваха Окуева
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