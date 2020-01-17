Умер самый маленький человек в мире

В Непале умер самый маленький человек на планете Земля – 28-летний Хагендра Тапа Магар, который, несмотря на миниатюрные размеры, передвигался самостоятельно.

Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, Магар ушел из жизни 17 января.

Рост мужчины составлял 67,08 см. В последнее время он страдал от заболеваний сердца и от астмы, а также заболел пневмонией.

"Состояние больного ухудшилось, его госпитализировали в больницу, где он и умер", - отмечено в сообщении.

Магар родился 14 октября 1992 года в непальской семье Рупы Бахадура и Дханы Майи. Ребенок появился на свет размером с ладонь.

"Он был таким маленьким, когда родился, что мог уместиться на ладони, и было очень трудно его купать, потому что он был таким маленьким", - рассказал отец Хагенды.

"Нам ужасно грустно слышать новости из Непала о том, что Хагендры больше нет с нами. Его яркая улыбка была настолько заразительной, что он растопил сердца всех, кто его встречал. Как и многие люди низкого роста, жизнь может быть сложной, если вы весите всего 6 кг, и вы не вписываетесь в мир, построенный для обычного человека. Но Хагендра, конечно, не позволил своим маленьким размерам помешать ему получить максимум от жизни. Для меня было честью узнать его, а также поделиться этой историей с миром", - рассказал главный редактор GWR Крейг Глендей.

Магар впервые он попал в книгу мировых рекордов в 2011 году в возрасте 18 лет. Магар впервые он попал в книгу мировых рекордов в 2011 году в возрасте 18 лет.

После смерти Магара звание самого маленького человека, сохранившего мобильность, перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, чей рост составляет 70,21 сантиметра.

Напомним, в Донецкой области умер 15-летний Дима Ружевич, достижение которого было занесено в Книгу рекордов Украины.

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