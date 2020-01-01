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"Противный старый мерзавец": вышло видео, как Папа Римский ударил свою верующую

1 января 2020, 12:18

Далее в дело вступила охрана.

Вышло видео, как Папа Римский ударил свою верующую
Вышло видео, как Папа Римский ударил свою верующую / Reuters

Папа Римский Франциск надавал по рукам (не фигурально, а вполне физически) неизвестной женщине. Инцидент, попавший на видео, произошел в новогоднюю ночь.

Во время прогулки по площади Ватикана понтифик пожимал руки всем желающим. Однако одна из верующих дам, как оказалась, слишком жаждала святого тела. Она схватила Франциска І за руку, стараясь потянуть его к себе поближе. За что и получила по рукам от самого Папы.

Далее в дело вступила охрана. А сам понтифик гордо удалился, несмотря на экзальтированные крики женщины.

Читайте также"Мало что смыслит": украинская журналистка отчитала Папу РимскогоСтоит отметить, что не все оценили поступок Папы. В комментариях к видео Франциска сравнили с лордом ситхов (главный злодей в киноэпопеи Звездные войны) и Его Воробейшеством (религиозный фанатик и весьма неоднозначный герой книг и сериала Игра престолов).

Также люди пишут: "Я хочу правильный матч-реванш, 12 раундов, без перчаток", "Противный старый мерзавец. Вот он и показал свои истинные цвета", "Люблю, когда маска снимается", "Представьте, что вы всю свою жизнь ждете шанса получить благословение Папы Римского, и вместо этого в конечном итоге вас бьют" и т.п.

Ранее Папа Римский озадачил заявлением в ходе рождественской мессы в Ватикане. Франциск пригласил на службу детей из Венесуэлы, Ирака и Уганды.

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