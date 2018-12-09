В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка с ДЦП

В Киеве на станции метро Дворец спорта умерла девятилетняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП.

Как сообщает Информатор, ребенка в коляске везли бабушка и папа.

Прохожие увидели, что пожилая женщина посмотрела на девочку, закричала и достала из коляски, поскольку девочка перестала подавать признаки жизни.

До приезда скорой помощи пассажиры метро пытались сделать ребенку непрямой массаж сердца. Медики прибыли на место происшествия через 15 минут.

Девочки ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры на протяжении 40 минут. Однако спасти ребенка не удалось.

Напомним, в Днепре 67-летняя учительница биологии скончалась во время урока на глазах у ошеломленных школьников.