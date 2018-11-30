В Харькове от обморожения умер известный журналист - перед смертью его ограбили

30 ноября 2018, 16:37

Знакомые Олега Пересады рассказали, что, по словам его дочери, мужчина умер от обморожения.

Олег Пересада
Олег Пересада / скриншот из соцсетей

В Харькове скончался главный редактор газеты "Харьковские известия" Олег Пересада. Мужчине стало плохо на улице, он упал и потерял сознание - прохожие же, вместо того, чтобы вызвать "скорую помощь", ограбили журналиста.

О смерти Пересады сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, также информацию подтвердили на странице "Kharkov SOS" в Facebook, передает "Страна".

Знакомые Олега Пересады рассказали, что, по словам его дочери, мужчина умер от обморожения.

"Пришло сообщение от дочери Олега: "Он сегодня просто исчез, и я еле нашла его ближе к ночи в "неотложке". Наверное, сердце екнуло, и он упал на дороге. И первым делом его ограбили со всеми же документами. Умер от обморожения. Так и пришлось искать как неизвестного", - сообщила в  Facebook харьковчанка Лилия Боровских.

/ соцсети

В Главном управлении Национальной полиции Харьковской области открыли уголовное производство по факту смерти Олега Пересады по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). 

Олег Пересада родился 9 декабря 1956 года в Змиеве Харьковской области. Окончил филологический факультут Харьковского государственного университета им. М. Горького (сейчас  - Харьковский национальный университет им.В. Н. Каразина), высшую партийную школу в Киеве, карьеру в СМИ начал с работы едактором районного радио Харьковского р-на и редактором районной газеты "Трибуна трудящихся". Пересада был редактором рубрик "Политика" и "Экономика" харьковской газеты "Слобода".  

Был в числе основателей первой в Харькове негосударственной радиостанции "Радио-50", руководил харьковским бюро всеукраинской газеты "День".

По информации "SQ", у Пересады остались жена и дети.

Как ранее сообщалось, умер известный итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи. Его не стало в возрасте 77 лет.

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