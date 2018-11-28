В США умер легендарный создатель "Губки Боба" Стивен Хилленберг

Хиленберг не смог побороть тяжелое заболевание / Фото: TMZ.com

В США в возрасте 57 лет умер создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивен Хилленберг.

Как сообщает Variety, год назад у Хилленберга был диагностирован боковой амиотрофический склероз, однако он боролся с болезнью и не прекращал работу над мультсериалом.

Телеканал Nickelodeon, который владеет правами на трансляцию "Губки Боба", выразил соболезнования в связи со смертью Хилленберга. На канале отметили, что популярный во многих странах мира мультфильм всегда будет напоминать о ценности оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения.

"Стив наполнил сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" уникальным чувством юмора и наивностью, что принесло радость целым поколениям детей и семьям во всем мире", - заявили в Nickelodeon.

Как известно, в молодости Хилленберг несколько лет работал морским биологом, затем он использовал свои знания при создании мультфильма о подводном мире. Карьеру мультипликатора американец начал в 1987 году, а "Губка Боб" вышел на экраны в 1999 году. Знаменитый мультфильм насчитывает 12 сезонов и 250 серий, он был переведен на 60 языков мира.

Как ранее сообщалось, умер известный итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи. Его не стало в возрасте 77 лет.